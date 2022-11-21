نوفا: غدًا.. الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمرا إقليميا بشأن ليبيا

العنوان-طرابلس

قالت وكالة نوفا الإيطالية أن مؤتمرا إقليميا ينطلق، غدا الثلاثاء، حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل والذي تنظمه إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) ووحدة الاستشارات والتنسيق الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وبرنامج مكافحة الإرهاب عبر الإقليمي “سي تي جست”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر، الذي يستمر يومين، على مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضًا في أقصى الحدود الجنوبية لأوروبا، أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر.

وأوضحت ديل ري أن “المؤتمر يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي “يوبام” أن “هذا المؤتمر يشهد على أهمية النهج المتكامل والإقليمي، لا سيما في معالجة القضايا الحدودية”.

ومن المقرر أن يُعهد افتتاح أعمال الموؤتمر، وهي المرحلة الوحيدة من المؤتمر المفتوح للصحافة، إلى مديرة يوبام الإيطالية نتاليا تشيا، يليها كلمة ترحيب يلقيها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وتونس بلد معرض بشكل خاص لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فالمسار التونسي هو في الواقع الثاني، بعد الليبي، الذي تسافر فيه القوارب للوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، احتل التونسيون المرتبة الثانية في ترتيب الجنسيات المتدفقة إلى إيطاليا، حيث وصل عدد الوافدين إلى 17.416 وصول مقابل 19.199 للمصريين اعتبارًا من 21 نوفمبر.

بعد جراندي، موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائب رئيس الوزراء السابق في حكومة الوفاق الوطني السابقة، سيأخذ الكلمة ممثلًا عن منطقة فزان جنوب غرب ليبيا، مفترق طرق للتهريب بجميع أنواعه والنفط ومؤخرًا الذهب.

بعد ذلك، سيتحدث الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ونائب وزير الخارجية الإيطالي السابق فرانشيسكو إستيبان بيريز، نائب قائد العمليات المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وأنه سيكون هناك الليلة أول اجتماع غير رسمي، ثم يبدأ المؤتمر الحقيقي غدًا، والذي سينتهي يوم الأربعاء بالكلمات الأخيرة من قبل ديل ري وكوني.