ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن لجنة قبول المترشحين للمناصب السيادية تعمل الآن على قبول وفرز ملفات المناصب الخاصة بالمجلس.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن اللجنة ستعمل على هذا الملف لمدة عشرة أيام، يليها خمسة أيام للتظلمات، ومن ثم تعقد جلسة عامة للمجلس للتصويت واختيار أصحاب المناصب.

وعلق كرموس على ما يتم تداوله من أخبار حول لقاء قريب بين رئيس مجلسي النواب والدولة في تركيا، مستبعدًا أن يكون هناك لقاء قريب بينهما.

Shares

The post كرموس: لجنة قبول المترشحين للمناصب السيادية تعمل الآن على قبول وفرز ملفات المناصب الخاصة بالمجلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية