المستشار “صالح” يلتقي لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي “درنة”

الوطن / متابعات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين، لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي بمدينة درنة وضواحيها، والمشكّلة بقرار من مجلس الأعيان والحكماء درنة.

واطّلع صالح خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بمدينة القبة، على مسودة الميثاق للتعايش السلمي، بالإضافة إلى مناقشته بنود الميثاق، وفقاً لما أعلنته صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر “فيسبوك”.

وطالب المستشار صالح بتوقيع الجهات ذات العلاقة على الميثاق، من أجل إعلانه والعمل به، مرحبًا بما ورد فيه من بنود.