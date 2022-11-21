بلدية ربيانة: وفاة 9 أطفال جراء لدغات العقارب.. رغم توفر كمية من الأمصال

أفاد مدير مكتب عميد المجلس البلدي ربيانة “يوسف حمدان” تسجيل 9 وفيات من الأطفال جراء لدغ عقارب، رغم توفر كمية من الأمصال.

وأرجع حمدان في تصريحات صحفية أسباب الوفاة لعدم توفر أطباء داخل المستشفى، مضيفا أن المستشفى مقفل منذ أكثر من سنة، ويفتقر للكوادر الطبية والطبية المساعدة وطاقم إداري..

وأوضح حمدان أن المرضى يضطرون لقطع مسافة 130كيلو مترا للوصول إلى مستشفى الكفرة، في ظل النقص الحاد للوقود وتهالك الطريق.

وتابع حمدان أنه لا توجد عيادة خاصة في البلدية، وأن هناك صيدلية وحيدة يقتصر عملها على توفير دواء الأنسولين وبعض الأدوية والإسعافات الأولية.

واختتم حمدان حديثه، بأنهم نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر, وأن اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بطرابلس لم تهتم بهم وتوضح نتائج هذه الوقفات..