داخلية الدبيبة تستعد لإعداد دورات تدريبية لمنتسبيها بالتعاون مع تركيا

العنوان-طرابلس

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة، اللواء محمود سعيد، اليوم الإثنين، اجتماعاً بمقر ادارة العلاقات والتعاون بحضور أعضاء اللجنة الليبية بشأن التعاون الليبي التركي في المجالات الأمنية، والمستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا.

وتناول الاجتماع وفق بيان وزارة الداخلية عدة محاور، على رأسها محور التدريب والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

وتم الاتفاق على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية واعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.