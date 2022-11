معلقًا على فتح ملف لوكربي.. الشاعري: ربما هناك من يطمع في ليبيا خاصة في ظل الظروف الراهنة

ليبيا – قال المحلل السياسي ماهر الشاعري، إنه يجهل الأسباب الحقيقية وراء فتح ملف لوكربي من جديد بعد إنهاء كافة المسائل السياسية والقانونية وتقديم التعويضات لأسر الضحايا، والتي قدرت بقيمة مالية كبيرة جدًا في فترة النظام السابق عن طريق العقيد الراحل معمر القذافي.

الشاعري تابع في تصريح لموقع “إرم نيوز”: “ربما هناك من يطمع في ليبيا خاصة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل ما تمر به البلاد من فراغ سياسي وانقسامات، وأعتقد بأن هذه الحالة هي من ضمن الأسباب المساهمة في الدعوة لإعادة فتح ملف لوكربي”.

وأشار إلى بعض البيانات التي صدرت من بعض الجهات الرسمية للدولة، لا سيما مجلس الدولة الذي أصدر بيانًا أدان فيه ذلك وخاطب مجلس النواب ومكتب النائب العام، ودعاهما إلى ضرورة توحيد المواقف والصفوف أمام مثل هذه التصرفات التي تعتبر تجاوزًا كبيرًا في حق الدولة الليبية.

واعتبر أن ليبيا تعاني في هذه الفترة من فراغ سياسي كبير ومن عدم وجود سلطة منتخبة واحدة، معتقدًا أن هذا الأمر له دور كبير في خلق أطماع كبيرة من الدولة الليبية.

