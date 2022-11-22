ليبيا الان

“بعد وفاة 9 أطفال بلدغات العقارب”.. بلدية ربيانة تكشف التفاصيل

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

كشف مدير مكتب عميد المجلس البلدي ربيانة يوسف حمدان عن تسجيل 9 وفيات من الأطفال في مستشفى ربيانة جراء لدغ عقارب، رغم توفر كمية من الأمصال.

وعلل حمدان سبب الوفاة خلال تصريحات تلفزيونية إلى عدم توفر أطباء داخل المستشفى، مضيفا أن المستشفى مقفل منذ أكثر من سنة، ويفتقر للكوادر الطبية والطبية المساعدة وطاقم إداري.

وأضاف حمدان أن سكان البلدية باتوا يضطرون لقطع مسافة 130كيلو مترا للوصول إلى مستشفى الكفرة، في ظل النقص الحاد للوقود وتهالك الطريق.

يذكر أن أهالي المنطقة قد نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر, وأن اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بطرابلس لم تهتم بهم وتوضح نتائج هذه الوقفات.

الوسوم

بلدية ربيانة لدغات العقارب ليبيا مصل العقارب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك