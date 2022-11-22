“بعد وفاة 9 أطفال بلدغات العقارب”.. بلدية ربيانة تكشف التفاصيل

الوطن|رصد

كشف مدير مكتب عميد المجلس البلدي ربيانة يوسف حمدان عن تسجيل 9 وفيات من الأطفال في مستشفى ربيانة جراء لدغ عقارب، رغم توفر كمية من الأمصال.

وعلل حمدان سبب الوفاة خلال تصريحات تلفزيونية إلى عدم توفر أطباء داخل المستشفى، مضيفا أن المستشفى مقفل منذ أكثر من سنة، ويفتقر للكوادر الطبية والطبية المساعدة وطاقم إداري.

وأضاف حمدان أن سكان البلدية باتوا يضطرون لقطع مسافة 130كيلو مترا للوصول إلى مستشفى الكفرة، في ظل النقص الحاد للوقود وتهالك الطريق.

يذكر أن أهالي المنطقة قد نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر, وأن اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بطرابلس لم تهتم بهم وتوضح نتائج هذه الوقفات.