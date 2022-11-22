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النايض: ناقشتُ مع السفيرة البريطانية الطرق المتاحة لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وقال النايض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ناقشتُ مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، أهمية استعادة الزخم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ودعم ذلك وإزالة العراقيل”.

وأضاف النايض:”  كما ناقشا الطرق المتاحة لحل الأزمة السياسية في ليبيا والأسس القانونية المطلوبة للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

واستطرد:” وناقشنا أهمية مشاركة النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني للوصول إلى حل مستدام وقابل للتطبيق في ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

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