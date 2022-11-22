النايض: ناقشتُ مع السفيرة البريطانية الطرق المتاحة لحل الأزمة الليبية

التقى المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وقال النايض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ناقشتُ مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، أهمية استعادة الزخم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ودعم ذلك وإزالة العراقيل”.

وأضاف النايض:” كما ناقشا الطرق المتاحة لحل الأزمة السياسية في ليبيا والأسس القانونية المطلوبة للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

واستطرد:” وناقشنا أهمية مشاركة النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني للوصول إلى حل مستدام وقابل للتطبيق في ليبيا”.