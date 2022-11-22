المقريف يلتقي أعضاء مجلس قبائل ومدن فزّان

الوطن / رصد

عقد وزير التّربية والتّعليم في الحكومة منتهية الولاية، موسى المقريف، اجتماعاً، الإثنين، مع عدد من أعضاء مجلس قبائل ومُدن فزان، في دِيوان الوزارة.

وَناقَش الاجتماع -وفقًا للصفحة الرسمية للوزارة “فيسبوك”، الوضع التّعليمي في الجنوب، وملف الصيانة والاكتظاظ الطلابي والعَجز في المُعلِّمين والحاجة إلى إنشاء مَباني مدرسية جديدة.

وقدَّم وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، عرضا لعمل لجنة سد العجز، مستعرضاً العجز الفعلي لكل مُراقبة تربية وتعليم والإجراءات والحُلول المُقدَّمة من الوزارة لسَد هذا العجز.

من جانبه أكد المقريف خلال الاجتماع، على إيلاء وزارته أهمية خاصة لمناطق الجنوب، واعتبار تنميتها مسألة أمن قومي، مشيراً أن مشاكل قطاع التَّعليم في ليبيا بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص هي مُشكلة تراكمية طوال 5 عُقود، وأن إصلاحها يحتاج إلى رؤية وطنية وعَمل جماعي.

وفيما يخص مُرتَّبات مُعلِّمي العُقود المُتعثِّرة، أشار المقريف بأن الوزارة قد أحالت جميع الإجراءات إلى وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم بدورها بإحالتها الى وزارة المالية لتضمينهم ضمن الميزانية.