«النهر الصناعي»: استلمنا حصادة آلية أمريكية حديثة نوع نيوهولاند

استلم جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي، حصادة آلية أمريكية حديثة نوع نيوهولاند NEWHOLLAND موردة بواسطة شـــركة الفتـــح لاستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة الوكيل الحصري لشركة نيوهولاند الأمريكية في ليبيا.

وحضر الاستلام رئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي – المكلف علي الحداد، ورئيس لجنة التسليم بالجهاز علي إدريس، ومن طرف الشركة الموردة حضر أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة شـــركة الفتـــح لاستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة

وقال الجهاز، في بيانه:” ستكون بداية طيبة بإذن الله في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الميكنة الزراعية لتوفير الجهد والمال والوقت ورفع الإنتاج الزراعي الوطني”.