“عون” يجري زيارة إلى الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز

الوطن / متابعات

أجرى وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية، محمد عون، زيارة، الإثنين، برفقة عدد من المدراء العامين ومدراء المكاتب، إلى مقر الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والتي نُقِلت تبعيتها إلى وزارة النفط والغاز مؤخراً.

واطَّلَع عون خلال الزيارة، على أهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها من خلال تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عرضا مرئيا تضمّن آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة، و مراحل إحيائه من جديد، بالإضافة إلى الحديث عن الخطوط التي أُنشئت من قبل الشركة لتغذية محطات الكهرباء كمحطة السرير الكهربائية .

وأشاد عون من جانبه بالجهود المبذولة من الشركة رغم شحّ الميزانيات، مؤكدا على أن الوزارة ستقدم كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لإنجاز مشاريعها وفقاً لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل.