«البوسيفي» في الجزائر لتعزيز التعاون في «إدارة السجون»

وصلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة عبدالرحمن البوسيفي، مساء الإثنين، الجزائر في زيارة عمل، تتعلق بتعزيز التعاون في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون، وفق بيان لوزارة العدل الجزائرية.

ويرافق البوسيفي، وفد يضم مسؤولين وخبراء من وزارة العدل الليبية، أوضحت وزارة العدل الجزائرية، أن زيارة الوفد الليبي سوف يمتد إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالبلدين، وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون، في حين ستكون لوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لقاءات وزيارات ميدانية لمؤسسات تابعة لقطاع العدالة.

وكانت وزارة العدل الجزائرية نظمت ما بين 15 و26 مايو 2022 دورة تكوينية لـ15 إطارًا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، والتي تندرج في إطار برنامج المكتب الإقليمي الأممي الخاص بـ«دعم وتطوير السجون بليبيا، في إطار المبدأ التوجيهي لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي»، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.