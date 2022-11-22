حبارات: بيانات المركزي والحكومة تبعث على التساؤل

الوطن / رصد

صرّح المحلل السياسي، نورالدين حبارات، أنّ كلًا من المركزي والحكومة ركزّا على ضرورة نشر البيانات المتعلقة بالإنفاق والإيراد وباستخدامات النقد الأجنبي، تحقيقًا للشفافية التي يلتزمان بها، وجعل تلك البيانات متاحة للجمهور والباحثين لغايات الدراسة والتحليل.

وأضاف حبارات أنّ هذا الالتزام خلق حالة من الاستغراب فيما يتعلق بقيمة الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1/1 حتى 31/10/2022، حيث إنّ قيمة الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1/1 حتى 31/10 وفق بيان المركزي المشار إليه لم تتجاوز 17.000 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ هذه القيمة تشمل الأتاوات، والضرائب، والمبيعات النفطية لكن الغريب هو أنّ قيمة إيرادات المبيعات النفطية عن الفترة الحالية لا تتجاوز 12.500 مليار دولار فقط .

وتابع حبارات أنّ هناك ما يعادل 6،000 مليار دولار كإيرادات نفطية لم تظهر في البيانات الصادرة عن المركزي والحكومة، وتحتاج إلى إيضاح بشأنها، مؤكدًا أنّ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كان محقًا عندما قال إن الإيرادات النفطية لهذا العام يتوقع أن تناهز بين 35 إلى 37 مليار دولار .