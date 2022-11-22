ليبيا الان

بعد عرضها للبيع على “فيسبوك”.. داخلية الدبيبة تعلن استرجاع جرة أثرية

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة استرجاع جرة أثرية، وضبط المتورط في عرضها للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الصفحات تداولت إعلان مفاداه عرض جرة أثرية للبيع من قبل أحد الأشخاص.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر، ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي قام بعرض القطعة الأثرية للبيع، تمكن أعضاء الوحدة من القاء القبض عليه وبالتحقيق معه أعترف بما نسب إليه، وتم استرجاع الجرة موضوع القضية وتم إحالة المتهم الى نيابة النظام العام الزاوية

الوسوم

جرة أثرية وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك