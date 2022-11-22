بعد عرضها للبيع على “فيسبوك”.. داخلية الدبيبة تعلن استرجاع جرة أثرية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة استرجاع جرة أثرية، وضبط المتورط في عرضها للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الصفحات تداولت إعلان مفاداه عرض جرة أثرية للبيع من قبل أحد الأشخاص.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر، ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي قام بعرض القطعة الأثرية للبيع، تمكن أعضاء الوحدة من القاء القبض عليه وبالتحقيق معه أعترف بما نسب إليه، وتم استرجاع الجرة موضوع القضية وتم إحالة المتهم الى نيابة النظام العام الزاوية