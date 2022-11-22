الاتحاد الإفريقي يكشف عن مباحثات لاجتماع تمهيدي للمصالحة بين “الأطراف الليبية”

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ” موسى فقي “، عن مباحثات لعقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

وأوضح فقي في تصريحات صحفية لـــ “فرانس 24” أن هناك تجاوب من الأطراف، مؤكدا أنهم يتواصلون مع جميع الأطراف الليبية للحديث عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا.

ولفت إلى أنهم يفضلون عقد الاجتماع في ليبيا، منوها إلى أن وزير خارجية الكونغو ذهب إلى ليبيا، وقامت لجنة إفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير، مشيرا إلى أن الليبيين اليوم يستمعون للاتحاد الإفريقي.

وأشار فقي إلى أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية لأنها الأساس، مشيرا إلى ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يُدير الأمور في ليبيا