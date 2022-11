ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير إن بعض السياسيين عملوا خلال السنتين الماضيتين على إعادة فتح قضية لوكربي رغم إغلاقها نهائيا منذ سنوات.

الزبير أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن عودة هذه القضية اليوم لا يمكن أن تبرر إلا بحالة الانفلات التي يشهدها الوضع الليبي وعدم سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي، معتبرًا أن إعادة فتح هذا الملف هي محاولة لابتزاز ليبيا.

وأعرب الزبير عن استيائه من السعي إلى إعادة فتح الملف في ليبيا، في حين أن الدولة الليبية هي التي ستكون مُدانة.

وتابع: “أمر غريب أن يفتح الملف في ليبيا، لا يمكن أن نستغرب من الأمر إذا كانت أمريكا قد دعت إلى فتح الملف، لكن أن تدعو إليه أطراف ليبية فهذا أمر غريب حقيقة”.

Shares

The post محلل سياسي: إعادة فتح ملف لوكربي محاولة لابتزاز ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية