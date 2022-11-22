مجلس الأمن يستمع لإحاطة فريق الخبراء الخاص بليبيا

الوطن / رصد

قدّم فريق الخبراء المعني بليبيا، إحاطةً، مطلع نوفمبر الجاري، أمام لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، حول برنامج عمله بموجب الولاية الممدّدة وفق القرار 2644.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، إن الفريق استعرض خمسة مجالات رئيسية في ليبيا، على رأسها ملف المجموعات المسلحة، وما تمارسه من انتهاكات متمثلة في الاتجار بالبشر ومزاولة أنشطة إجرامية عابرة للحدود، وماهيّة تأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

وقدّم الفريق أيضاً مجموعة من الملاحظات المتعلقة بقضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقانون الإنساني الدولي وما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة بطريقة غير مشروعة، وما يتعلق بهذا الأمر من حالات إبلاغ عن التهريب.