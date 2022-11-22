أوغلو لـ«باتيلي»: تركيا ستواصل دعمها للاستقرار في ليبيا

علق وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، على اللقاء الذي جمعه بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، في مدينة أنقرة التركية.

وقال تشاويش أوغلو، عبر حسابه على تويتر:” نتمنى النجاح للممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي والذي استضفناه في أنقرة”.

وأضاف أوغلو:” سوف يستمر دعمنا للاستقرار في ليبيا”.

وقال باتيلي، في وقت سابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا في أنقرة، واتفقنا على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا”.

وتابع باتيلي:” كما اتفقنا أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها”.