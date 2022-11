حبيب يكشف عن موعد فرز مجلس الدولة لأسماء المترشحين للمناصب السيادية

ليبيا – قال عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة الاستشاري حسن حبيب، إن الجدل بخصوص المناصب السيادية قد حسم خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين بفتح الترشح للمناصب التي تخص المجلس فقط.

حبيب وفي اتصال مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أوضح أن باب الترشح سيتواصل إلى يوم الخميس المقبل، وسيتم يوم الأحد فرز الترشحات قبل التصويت داخل مجلس الدولة لاختيار 7 مترشحين عن المناصب التي تخص المجلس.

وتابع حبيب خلال الاتصال نفسه، أن الأسماء السبعة ستحال إلى مجلس النواب ليختار منها 3، ثم يعيدها إلى مجلس الدولة ليفرز بينهم واحدا يحال مرة إلى النواب لإصدار قرار التكليف.

وبخصوص جلسة الثلاثاء، أكد حبيب أنه لم يعد لها داع إذ سيتم إعلام رئيس لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغير بالأسماء، واستكمال بقية الإجراءات.

