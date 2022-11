ليبيا – أعرب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة حلوى جيلي تحمل العلامة التجارية: ” mizo” قادمة من تركيا بسبب قوامها غير الجيد.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الكمية المرفوضة بلغت 482 صندوقًا، ودخلت عبر منفذ طرابلس البحري.

