المقريف: سنشرع في بناء مدارس بديلة لمدارس الصفيح

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إن الوزارة خططت لتشييد مدارس بديلة لمدارس الصفيح في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 1500 مدرسة، وذلك بعد ورود القوائم الخاصة بها من مراقبي الوزارة بمختلف البلديات، ومديري مكاتب المشروعات بها.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، رئِيس وعدد من أعضاء المَجلس الأعلى لقبائل ومُدن فزان، بحضور وكِيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبيّر، حسب بيان «التعليم» على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وتناول الاجتماع الوضع التّعليمي في الجنوب، وملف الصيانة والاكتظاظ الطلابي، وقلة أعداد المعلمين، والحاجة إلى إنشاء مَبان مدرسية جديدة، حيث أكد المقريف أن مشكلات قطاع التَّعليم في ليبيا بصفة عامة، والجنوب خصوصا، هي مُشكلة تراكمية طوال خمسة عُقود، وإصلاحها يحتاج إلى رؤية وطنية وعَمل جماعي.

كما أكد أن الكتب المدرسية وزعت بالكامِل على المَخازن الفرعية لمركز المَناهج التّربوية، لافتا إلى إحالة جميع أوراق معلمي العقود، المتوقفة مستحقاتهم، إلى وزارة الخِدمة المدنية التي سترسلها بدورها إلى وزارة المالية، لتضمين مرتباتهم في المِيزانية.