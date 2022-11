سرت | المشير حفتر: الجيش لن يخضع لأي قيادة عليا لم ينتخبها الشعب الليبي مباشرة

ليبيا- أكد القائد العام للقوات المسلجة المشير خليفة حفتر أن لمدينة سرت مكانة خاصة بقلوب الليبيين إذ اقترن اسمها بالجهاد ضد الاستعمار عبر معركة القرضابية.

تأكيد المشير حفتر جاء في كلمته خلال لقاء جمعه بأعيان ومشائخ المدينة في مجمع قاعات واغادوغو وفيها أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن هذه المعركة مثال للوحدة الوطنية لتجسيدها أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الوطن مبينا إن ذكر سرت يمثل استحضارا لمعاناتها القاسية المتمثلة بجرائم الإرهاب بحق أهلها.

وأشاد المشير حفتر بمقاومة أهالي المدينة لعنجهية الإرهابيين ووحشيتهم مؤكدا الترحم على شهداء ملحمة الكرامة الخالدة جنبا إلى جنب شهداء البنيان المرصوص ممن افتدوا مدينتهم بأرواحهم ودمائهم مع وجوب توجيه التحية لجنود وضباط القوات المسلحة لإعادتهم الأمن والاستقرار إلى سرت الغالية.

وبين المشير حفتر أن الاستقبال الحار له دليل على الرصيد الهائل من احترام الشعب الليبي وتقديره للقوات المسلحة بعد التضحيات المقدمة من قبلها وما حققته من مكاسب وانتصارات ما يظهر بشكل صادق أيضا حجم الثقة التي يحظى بها جنودها وضباطها فهذا هو سر قوتها.

وقال المشير حفتر إن لا شيء يرعب العدو أكثر من أن يرى الشعب والجيش يدا واحدة ولا شيء يخيفه أكثر من دعم الشعب لجيشه وولاء الجيش لله والشعب مبينا أن الجيوش في العديد من دول العالم هي أداة السلطة لقمع الشعوب وقهرها في حين لا يوجد فيه هذا الأمر في ليبيا.

وتابع المشير حفتر بالقول إن ما تتشرف به القوات المسلحة ويفتخر به الشعب الليبي هو أن جيشهم رهن إشارة الشعب وليس له غاية إلا أن يدافع عن الوطن ويحمي الشعب ومقدراته مشيرا لصمود الجيش رغم كل الضغوط في وجه كل محاولات ومناورات الساسة لإخضاعه لسلطات لا تستمتد شرعيتها من الشعب مباشرة.

وأضاف المشير حفتر قائلا إن القيادة العامة للقوات المسلحة متمسكة بمبدأ غير قابل للحياد عنه متمثل في أن الجيش لن يخضع لأي قيادة عليا إلا التي ينتخبها الشعب مباشرة مقدما في ذات الوقت التطمينات للجميع بأن القوات المسلحة بجميع أركانها العسكرية تشهد تطورا متواصلا.

وأوضح المشير حفتر أن القوات المسلحة بلغت اليوم حالة متقدمة من الجاهزية والاستعداد لأداء واجباتها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة رغم الحظر الدولي الجائر على تسليحها والعوائق التي تعترض طريقها فهي ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام لإبقاء الشعب الليبي في أمان.

وأكد المشير حفتر إن طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم بعد كل التجارب المريرة التي لم يجن منها الليبيون إلا خيبة الأمل وانغلاق الأفق وتفاقم المعاناة وإهدار وقت ثمين وأموال طائلة وجهد مضن تستدعي بإلحاح شديد أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة ويقول قولته الفصل ويعلن رفضه القاطع للوصاية عليه.

وأوضح المشير حفتر إن الشعب الليبي ليس قاصرا ولا عاجزا عن تقرير مصيره ومعالجة قضاياه بنفسه فهو لن يسمح تحت أي ظرف بتكرار التجارب الفاشلة لإبقاء الحال على ما هو عليه واستمرار الفساد وبقاء عبدة الكراسي في مواقعهم عابثين بمصير الوطن ناهبين لأموال الشعب.

وأضاف المشير حفتر بالقول إن المواطن الشريف يعيش تحت خط الفقر في بلد من الله عليه بخير وفير وثروات ونعم لا تحصى ما يوجب وقف هذا العبث والاستهتار بمصير ليبيا وشعبها مؤكدا أن لا قوة قادرة على التصدي لذلك وإيقافه وقلب الموازين لصالح الشعب إلا قوة الشعب نفسه.

وقال المشير حفتر إن خطاب القيادة العامة للقوات المسلحة واضح وجلي ومفاده إن على الشعب الليبي الإدراك أن الوقت قد حان لوضع حد للتجارب الفاشلة والسير في الطرق المسدودة وألا ينتظر من أي طرف أن يصنع له المعجزات ويبني له حاضره ومستقبله.

وطالب المشير حفتر الشعب بالاعتماد على الله ونفسه وقواه الوطنية من شباب واعد وشيوخ وحكماء وقضاة ومحامين وأطباء ومهندسين ورجال أعمال واقتصاد وشرطة ورجال أمن وعمال وفلاحين وطلاب ومعلمين وإعلاميين وصحفيين وفنانين ومهنيين وحرفييين وأهل التجربة والعلم رجالا ونساء.

وشدد المشير حفتر على وجوب إيعاز الشعب لهذه الفئات المجتمعية الممثلة لقواه وطاقاته المتنوعة لاستنهاض الهمم وتوحيد الصف والموقف لإنقاذ ليبيا من المخاطر المحيطة بها المهددة لوحدتها ووجودها بهدف الحفاظ على سيادة الوطن وكرامة المواطن وإيقاف العابثين والفاسدين عند حدودهم.

ودعا المشير حفتر هذه القوى لأن تتنادى استجابة لنداء الوطن مستمدة الشرعية من واجبها الوطني في المحافظة على سلامته ومطالبة الشعب بالتغيير ومن الحالة الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد ومن عجز المؤسسات العليا على التوافق بينها لشق الطريق نحو بر الأمان.

وأضاف المشير حفتر أن لا تقدم إلى الأمام نحو بناء الدولة وإرساء دعائم السلام والاستقرار فيها وتجاوز المحن والأزمات العاصفة بالوطن في ظل إهدار الوقت الثمين في لعنة الماضي أو التطلع لعودته فهو قد ولى بكل ما فيه من مزايا وعيوب ولم يترك سوى الدروس والعبر للإفادة منها في بناء الحاضر والمستقبل.

ونبه المشير حفتر لأهمية التسامي على الجراح وإغلاق منافذ الفتن والأحقاد والكراهية وأن تكون الشعارات معبرة عن الوحدة والتمسك بسيادة الوطن والرفض المطلق لسلب الإرادة وتقرير المصير نيابة عن الليبيين مع وجوب الإصرار على مواجهة التحديات القائمة خلال هذه المرحلة بكل تعقيداتها.

وأشار المشير حفتر لضرورة زرع عامل الثقة بالنفس في القدرة على بناء الدولة بالإرادة الحرة وهزيمة الفساد والفقر والتخلف بعد دحر الإرهاب داعيا سرت لأن تلعب دورا متقدما وفعالا في الانتقال من حالة الركود والتوتر وانغلاق الأفق في كل المسارات لمرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بفارغ الصبر.

وأضاف المشير حفتر إن سرت يجب أن تكون المرجعية لفض النزاعات والحاضنة لملتقيات التصالح وتوثيق الترابط الاجتماعي بين الليبيين والراعية لحوارات التشاور بينهم لتارخيها المشرف وموقعها المتميز ومركزها السياسي وعراقة قبائلها وحكمة شيوخها ومثقفيها ومكانتها الشعبية.

