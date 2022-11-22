لإضراره بالمصلحة العامة.. النائب العام: حبس عميد بلدية الشقيقة السابق

أمر النائب العام المستتشار الصديق الصور، بالحبس الاحتياطي للعميد السابق لبلدية الشقيقة، بعد ثبوت إساءة تصرفه بالمال العام وإضراره بالمصلحة العامة..

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن المتهم تعمّد صرف المبالغ المالية المخصصة لجائحة كورونا، في غير الوجه المخصص لها، وأحجم عن تجهيز مركز العزل الطبي رغم تسلُّمه معدات العمل الطبي ومستلزماته؛ متعمدًا إلحاق الضرر بالمصلحة العامة..

وأضافت أن التحقيق كشف عن استحواذ عميد البلدية السابق على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة الجائحة؛ كما استولى على الحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا، وقام بالتصرّف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها، إضافةً إلى تربُّحه بطريقة غير مشروعة، عبر التصرّف في كميات الإسمنت المخصصة لبناء أحد المساجد في البلدية..