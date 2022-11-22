حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 22 نوفمبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرياح جنوبية غربية، نشطة، ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، ترواح درجات الحرارة القصوى بين 17 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، قد يصحبها أمطار خفيفة على الساحل من الخمس إلى سرت، والرياح جنوبية غربية، نشطة، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتحول غدا إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و23 درجة مئوية، وتكون منخفضة آخر الليل والصباح الباكر إلى 6 درجات مئوية على بعض المناطق.