ليبيا – أكدت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري وفاة الطفل صالح آدم عمره عامين إثر إصابته بمرض التهاب السحايا.

الماهري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قالت: “يوجد الآن داخل غرفة العناية المركزة 4 حالات مصابة بالتهاب السحايا واشتباه إصابة حالة خامسة خارج الغرفة”.

وأشارت إلى وجود 8 حالات مشتبه في إصابتها بهذا المرض داخل المركز.

الماهري ناشدت المواطنين بأنه إذا لم تتطلب الحالة الصحية لأطفالهم نقله إلى المركز عليهم مراجعة أي مستوصف قريب منهم لمنع انتقال عدوى التهاب السحايا بين الأطفال.

Shares

The post مركز سبها الطبي: يوجد الآن داخل غرفة العناية المركزة 4 حالات مصابة بالتهاب السحايا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية