بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تشهد رياح جنوبية غربية نشطة هذا اليوم مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد قد يصحبها أمطار خفيفة على الساحل من الخمس إلى سرت.

الرياح: جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (60)كلم/الساعة مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23)مْ و تسجل انخفاض ملحوظ آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر هذا اليوم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلي نشطة السرعة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (21- 23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20- 23)مْ وتكون منخفضة أخر الليل والصباح الباكر إلى (6)مْ على بعض المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:44).