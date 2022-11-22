صالح يلتقي لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في درنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة وضواحيها.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة القبة مسودة ميثاق السلم الاجتماعي على رئيس مجلس النواب الذي رحب بما جاء بالميثاق على أن يتم التوقيع والمصادقة عليه من جميع الجهات ذات العلاقة ومن ثم يتم إعلانه والعمل به.

يشار إلى أن لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة وضواحيها تشكلت بموجب قرار مجلس حُكماء وأعيان درنة بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم 04 لسنة 2021.م