الارصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار.. وأمطار جيـــدة غـداً بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 22/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا هذا اليوم برياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (60 كيلومتر/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول الرياح يوم الغد إلي غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ، وتنشط كذلك على مناطق الشمال الشرقي يوم الغد .

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم علي بعض مناطق الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع أحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ( الساحل الممتد من الخمس إلى سرت).

والله أعلـــــــــــــــم.