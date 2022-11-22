تشكيل لجنة بين وزارتي الصحة والمالية للنظر في تظلمات العاملين بقطاع الصحة

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية للنظر في التظلمات المقدمة من العاملين بقطاع الصحة بخصوص تعديل الدرجات الوظيفية أو العلاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولين بالوزارتين مع رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا. وأضافت الوزارة، أنه تم بحث الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للرفع من مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

وحضر الاجتماع ممثلين عن إدارات الشؤون الادارية والمالية والقانونية بوزارة الصحة وممثلين عن إدارتي الميزانية والقانونية بوزارة المالية.

ونقلت وزارة الصحة عن مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بالوزارة، قوله إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تضمنت استمرار احتساب عدد سنوات الخبرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة، واحتساب الدرجات العلمية كصفة للتصنيف والترقية من درجة لدرجة مع الأخذ بالاعتبار سنوات الخبرة، فضلًا عن صرف جميع العلاوات المتأخرة للعناصر الطبية و الطبية المساعدة.