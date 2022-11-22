رياح جنوبية غربية قوية على شمال غرب ليبيا وأمطار خفيفة شرقا

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، برياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها 60 كلم/ الساعة، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح ستتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط كذلك على مناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة. وقال المركز، إن الفرصة تكون جيدة يوم الغد على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن السحب تتكاثر غدا على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.