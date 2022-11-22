المنفي يبحث دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشروع المصالحة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية الساحل دور مؤسسات المجتمع المدني والشباب ببلدية الساحل في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الوفد أكد خلال اللقاء أن الخيار الوحيد للاستقرار في ليبيا هو الانتخابات لإنهاء الأجسام السياسية وعودة عجلة البناء والتنمية في أنحاء البلاد.

وأطلق رئيس المجلس الرئاسي في يونيو الماضي المرحلة الأولى من مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، للإسراع إلى إنهاء الفترة الانتقالية والسعي إلى إجراء الانتخابات.

وقال المنفي، “عقدنا العزم على تدشين هذه المبادرة الجادة في مصالحة وطنية شاملة لكافة أطياف الشعب ونطلق رؤيتنا لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للعدالة وصون الحريات” وأشار إلى أن الوقت قد آن، لأن يتسامى ويتصالح الليبيين بعد معاناة الفرقة، وآن لكل ليبي وليبية أن يعيش في استقرار.