وزيرة العدل تزور الجزائر لبحث تفعيل اتفاقيات تبادل المحكومين

وصلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، العاصمة الجزائر لبحث التعاون الثنائي العدلي والقانوني بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بشأن تبادل المحكومين في القضايا الجنائية.

واستقبل وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، عبدالرحمن، حيث من المقرر أن يبحثان تبادل الخبرات بمجالات التدريب والتأهيل في الخبرة القضائية والطب الشرعي، حسب بيان العدل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وسيناقش الطرفان أيضًا سبل إيفاد أعضاء الهيئات القضائية الليبية إلى الجزائر في مجال الدراسات العليا لما لديها من مراكز متخصصة، وكذلك في مهارات إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتحسين الأداء وكفاءة الأجهزة القضائية.

كما ستزور عبدالرحمن المرافق العدلية والقضائية والشرطية للاطلاع عن كثب حول آلية العمل والتجربة الرائدة، التي تتميز بها الجزائر في مجالات قطاع العدالة.