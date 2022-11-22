امطير: من يقلل من إنجازات قطر هو إنسان ناقص وتربيته غير سوية

اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير، أن من يقلل من إنجازات دولة قطر هو “إنسان ناقص وتربيته غير سوية”، على حد تعبيرها.

وقالت امطير في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، “للأسف تربية الأبناء والمجتمع على أنه أفضل من غيره، ونعت فلان بقبيلته أو مدينته أو بلده هي الكارثة التي نحصد في ثمارها الآن”.

وتابعت؛ “نعم قطر عملت واشتغلت واستثمرت في الإنسان وسخرت كل الطرق لتطوير شعبها وهذا ما نراه في أخلاقيات هذا الشعب”.

وأردفت امطير؛ “وإما ما أشهده من البعض على مستوى العالم العربي هو تربية غير سوية فالتقليل من مجهودات الغير ومن انجازاتهم يدل على النقص الكامن في منطقة اللاوعي لدى البعض”. بحسب قولها.

وأوضحت أن “المثل القائل ماري ولا تكون حسود أفضل تذكير لهؤلاء”، معقبة: “قطر بنت دولتها بدون أي دين خارجي وبدون أن تجوع شعبها، نصيحة كن على حذر لأن جنون العظمة لا يمتهنه إلا الفاشل”، على حد وصفها.