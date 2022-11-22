الاتحاد الإفريقي: مباحثات لعقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة بين الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي العمل على عقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة الوطنية يضم جميع الليبيين معربا عن تمنياته أن يعقد في ليبيا.

وبين فقي في مقابلة مع قناة فرانس 24 أن المصالحة الوطنية في ليبيا هي الأساس ويمكن أن تفتح بابا لاتفاق سياسي في البلاد.

وشدد فقي على أن الاتحاد الإفريقي يعمل مع الأمم المتحدة وتحدث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مشيرا إلى وجود دفعة جديدة للعملية السياسية في ليبيا التي تتضمن عدة مراحل وقد كلف الاتحاد بمرحلة المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن الاتحاد يتحدث مع كل الأطراف في الغرب والشرق والوسط والجنوب مشددا على أن المهم وهو أن يجد ممثلي الشعب الليبي فرصة ليتحاوروا مع بعض

ولفت إلى ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير الأمور في ليبيا.