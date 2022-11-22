وزير الحكم المحلي يبحث تفعيل منتدى تمكين المرأة

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، آلية تفعيل منتدى تمكين المرأة في ليبيا، وتطوير وبناء القدرات المهارية للمرأة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، أعضاء المجالس البلدية عن فئة المرأة لبلديات «زليتن، وطرابلس المركز، وقصر الأخيار، وسوق الجمعة، وترهونة، والزاوية الجنوب، وبنغازي، والقره بوللي، والرحيبات، وقصر بن غشير»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

واستعرض اللقاء ، خطة الوزارة لإطلاق المنتدى، الذى يتناول تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ كما ناقش مجموعة من الملفات المهمة ذات العلاقة بدعم وتمكين المرأة.

وأكد الوزير أهمية تمكين المرأة لتكون قادرة على القيام بأدوارها بفاعلية ومساعدتهم في تحقيق النقلة النوعية للارتقاء بالفرد والمجتمع، سواء في الأمور التربوية أو الاقتصادية أو الصحية، وأن المرأة لها دور فعال في دعم التطور والتحول في المجتمع.