بليحق ينفي وجود أي تعديل على قانون المحاماة

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نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه اليوم لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.

وأكد بليحق، أنه لم يكن ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته أمس مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة. وقال، “إن ما تم نشره عار عن الصحة.”

وعقد مجلس النواب في بنغازي جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، حيث صوت النواب على الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للمرتبات.

وذكر بليحق، أن المجلس سيستكمل التصويت على بقية مواد مشروع القانون اليوم الثلاثاء.