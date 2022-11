اللافي: المجلس الرئاسي مستمر في جهوده الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – زار عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي بصفة “القائد الأعلى للجيش” رئاسة أركان الدفاع الجوي التابعة للمجلس للاطلاع على واقع عملها وما يعيقه.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد نقل عن رئيس أركان الدفاع الجوي بالرئاسي عبد الباسط عمران جريد توصيفه للزيارة بدفعة معنوية لمنتسبيه في وقت قام فيه اللافي بجولة ميدانية شاملة لكافة المرافق في مقر هذه الرئاسة.

وبحسب البيان شدد اللافي على العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الرئاسة باعتبارها أحد دعائم المؤسسة العسكرية التي يسعى المجلس الرئاسي لتوحيدها على حد تعبيره.

