مكتب النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية الشقيقة السابق احتياطياً على ذمة التحقيق 

طرابلس 22 نوفمبر 2022 ( وال ) – أكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة العامة بالمكتب حقق في حادثة إساءة إدارة المبالغ المالية وسائر المستلزمات المخصصة في بلدية الشقيقة، لغرض مجابهة جائحة فايروس كوفيد (19).

فأبَان التحقيق واقع انصراف عميد البلدية عن موجبات الوظيفة ومخالطة سلوكياته لنواهي القانون, بتعمُّده صرف المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته في غير الوجه المخصص لها وإصراره على الإضرار بالمصلحة العامة بإحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلُّمه معدات العمل الطبي ومستلزماته.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية ” فيسبوك ” أنه لغاية تحديد مسؤولية أعضاء المجلس البلدي طلب المحقق من ديوان المحاسبة فحص نشاطهم الإداري والمالي فكشف التدقيق عن استحواذ عميد البلدية السابق على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة الجائحة، كما أبان الفحص سلوكاً آثماً آخر تمثَّل في استئثاره بالحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها إضافةً إلى تربُّحه بطريقة غير مشروعة، بتصرفه في كميات الإسمنت المخصصة لبناء أحد المساجد في البلدية.

و بفراغ المحقق من مواجهة العميد السابق بالأدلة واتهامه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. (وال _ طرابلس)

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