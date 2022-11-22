بويصير: الحكومة الأمريكية لا تملك إغلاق ملف لوكربي

رأى المقاول الأمريكي ذو الأصول الأمريكية، محمد بويصير، أن الحكومة الأمريكية لا تملك إغلاق ملف لوكربي، بحسب قوله.

وقال بويصير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حسب القانون الأمريكي، ملف لوكربي لا تملك الحكومة الأمريكية إغلاقه، لأنه ملف عدلي”، وفقا لتعبيره.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، اتفقا مع الأمريكان على تسليم بوعجيلة للولايات المتحدة ككبش فداء مقابل استمرار حكومة الوحدة في السلطة.

وقالت مصادر: “قضية بوعجيلة كانت محور لقاءات عقدها أميركيون مع الدبيبة والمنقوش مؤخرًا، كما أن الدبيبة مستعد لفتح قضية لوكربي وتسليم بوعجيلة إذا كانت ستحقق له البقاء في موقعه كرئيس للحكومة، حكومة الدبيبة تتجاهل حالة الرفض المحلي لاختطاف المواطن بوعجيلة مسعود ضمن قضية لوكربي، وحتى الآن لم يصدر تعليق من الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الاختطاف”.

وتابعت “هناك حالات مشابهة أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية على اختطاف مطلوبين ليبيين لها تحت سمع وبصر السلطات المحلية، وبالتعاون معها، فضلا عن أن السفارة الأمريكية التزمت الصمت ورفض الناطقان باسم حكومة الدبيبة أو الرئاسي التعليق”.

وتناقلت المصادر عزم حكومة الدبيبة على فتح قضية لوكربي المقفلة وعقد صفقة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى أمريكا مقابل بقائها في السلطة، على خلفية مزاعم بشأن دوره في قضية «لوكربي» بعد مرور أكثر من 33 عاماً على وقوعها، ولم يصدر تعليق من الدبيبة، أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الخطف.

وأشارت إلى أن حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، تقدم ببلاغ رسمي بشأنها للنائب العام، مؤكدة أن نص البلاغ لفت إلى الخطف الذي تم بواسطة فرقة مجهولة التبعية، ودون أي تنسيق يُذكر مع جهاز الاستخبارات، ووصف العمل بـ(الإجرامي)، بحسب المصادر.

ويواجه الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش اتهامات واسعة بمحاولة تسليم أبو عجيلة باعتباره «كبش فداء» للولايات المتحدة، مقابل «استمرار حكومة الوحدة المؤقتة في السلطة التي تتولاها منذ نحو عامين».