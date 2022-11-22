شركة الكهرباء: استكمال مشروع خط نقل الطاقة السرير اجدابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

أعلنت لشركة العامة للكهرباء استكمال المراحل النهائية لمشروع خط نقل الطاقة (السرير – اجدابيا) جهد 400 ك..ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الانتهاء من تركيب برج محطة السرير، بطول ( 53 ) كيلو متر مبينة أن العمل يجري على تركيب الأبراج وتجهيز الأسلاك بمنطقة جالو بطول ( 17 ) كيلو متر والذي سيساهم في نقل الطاقة المنتجة من محطة السرير للشبكة العامة للكهرباء.

وفي سياق منفصل تم نقل ملحقات محول القدرة جهد 220/30 كيلو فولت أمبير سعة 100 ميجا فولت أمبير من مخازن الشركة إلى محطة بئر العالم تمهيدًا لتجميع ملحقات المحول الذي تم نقله من مخازن القره بوللي إلى منطقة بئر العالم خلال الأيام الماضية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات من خلال تحسين الجهد بالمناطق المذكورة .