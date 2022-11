المستشار صالح لـ بو الخطابية: طبرق في أولوياتنا ومهتمون بتلبية كافة مطالبها

ليبيا- عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماع عمل في مدينة القبة مع عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية لتدارس واقع حال الخدمات بمناطق البلدية.

بيان صحفي صدر عن المجلسين تابعته صحيفة المرصد أكد مناقشة الجانبين مشاكل الصرف الصحي والمياه والمباني المتعثرة في داخل نطاق البلدية فضلا عن احتياجات مركز طبرق الطبي من المعدات والأجهزة والأدوية اللازمة لدعم المركز بهدف تقديم الخدمات إلى المواطنين.

ووفقا للبيان امتدت مساحة النقاش لتشمل صيانة المعهد العالي للنفط في وقت أبدى فيه المستشار صالح اهتمامه بكل متطلبات بلدية طبرق ووضعها في أولويات مجلس النواب مؤكدا قيام رئيس المجلس بالاتصال الفوري مع جهات الاختصاص لحثها على حل كافة هذه المشاكل.

