رئيس مجلس النواب يلتقي لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة

القبة 22 نوفمبر 2022 ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الإثنين بمدينة القبة، لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة وضواحيها، المُشكلة بموجب قرار مجلس حُكماء وأعيان درنة بناءً على قرار رئيس المجلس رقم 04 لسنة 2021.م .

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك أن اللجنة قامت خلال الاجتماع، بعرض ومناقشة مسودة الميثاق على رئيس المجلس، الذي رحب بما جاء بالميثاق على أن يتم التوقيع والمصادقة عليها من جميع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم يتم إعلانه والعمل به. (وال _ القبة)

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