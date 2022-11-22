بنغازي.. ضبط مطلوب بعد مواجهة مع رجال الأمن

الوطن|متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط مركز شرطة البركة في بنغازي شخصا من ذوي السوابق، في حالة سكر ظاهر، بعد مواجهة مع رجال الأمن.

وسجلت بحق المطلوب سبعة محاضر إيذاء وضرب وإطلاق نار، حسب بيان لمديرية أمن بنغازي.

وصدرت الأوامر من النيابة العامة بضبط المتهم، ولدى ورود معلومات عن قيادته سيارة في إحدى المناطق، استهدفه أعضاء التحريات، وجرى اللحاق به، وحاول إبعاد رجال الأمن بإطلاق النار بواسطة سلاح خرطوش، متسببا في إصابات طفيفة بين صفوفهم.

وجرى نقل المطلوب إلى المركز والتحقيق معه، حيث اعترف بما نُسب إليه من تهم، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.