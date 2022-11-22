موقع فرنسي: الدبيبة خسر دعمه السياسي في مصراتة أمام «حكومة المشري»

ذكر موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خسر دعمه السياسي في مصراتة بعد طلبه من عدة شخصيات بالمدينة، دعمه ضد تشكيل حكومة جديدة ثالثة، التي يعتزم خالد المشري وعقيلة صالح تشكيلها.

وبحسب تقرير للموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن الدبيبة أحضر شخصيات مهمة من مسؤولين عسكريين وقبليين معًا في مصراتة، ودعاهم للاجتماع في شركة الجيد المملوكة لمحمد الطاهر عيسى، أحد أنصار الدبيبة.

وكشف الموقع أن الاجتماع حضره علي الدبيبة وعبد الرحمن السويحلي وصلاح بادي، ورئيس حكومة الإنقاذ السابقة خليفة الغويل، لدعم اقتراح الدبيبة بعدم تشكيل حكومة جديدة.

وأشار الموقع إلى أن المجتمعون أبلغوا الدبيبة أنهم لن يكونوا بالضرورة ضد فكرة تشكيل حكومة جديدة، إلا أنهم مستمرون في دعمه على حساب منافسه فتحي باشاغا.

ورأى الموقع الفرتسي أن الدبيبة يواجه عزلة متزايدة في السياسة الداخلية بعد تقديم خالد المشري شكوى إلى النائب العام الصديق الصور، بسبب محاولة الدبيبة منع أعضاء مجلس الدولة من الاجتماع في طرابلس.