تجمع ثوار تاجوراء: كل سيارات الإطفاء في المنطقة عاطلة ونعاني التهميش

أعلن تجمع ثوار تاجوراء، اندلاع حريق بمنزل قرب نيابة شرق طرابلس الجزئية بتاجوراء، ولم يتم إطفاء الحريق إلا بعد وصول مطافئ طرابلس، نظرًا لعدم وجود سيارات إطفاء بالمدينة.

وجاء بيان ثوار تاجوراء على فيسبوك، “اشتعال النيران بمنزل قُرب نيابة شرق طرابلس الجزئية ، نسأل الله السلامة للجميع وللأسف بسبب عدم وجود أي مطافي للإطفاء داخل تاجوراء لأن كل السيارات عاطلة بالكامل وأخرها سيارة مطافي الصبح طالعين بيها لحريق وقفت في الطريق”.

وتابع البيان؛ “لا نعلم ما سبب تهميش هيئة السلامة الوطنية لفرع تاجوراء وعدم صيانة سيارات مطافي تاجوراء رغم حجم ومساحة بلدية تاجوراء الكبيرة جدًا”.

وأوضح البيان أنه “تم طلب العون من مطافي طرابلس مشكورين على تلبية النداء و لكن وصلوا بعد إشتعال النيران بشكل كبير بسبب زحمة الطريق و بُعد المسافة”.