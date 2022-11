ضبط 3 آلاف قطعة من مخدر الحشيش في طريقها من طبرق إلى بنغازي

ليبيا – أوقع عناصر مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنطقة الشرقية بأعضاء تشكيل إجرامي ممتهن لتجارة ونقل المواد المخدرة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح إن عناصر المكتب تلقوا معلومات بشأن استعداد هذا التشكيل لجلب كمية من مخدر الحشيش من مدينة طبرق لبيعها وترويجها في داخل مدينة بنغازي.

وأضاف البيان إن عمليات التحري وجمع المعلومات اللازمة عن هذا التشكيل أفضت لإعداد كمين محكم في أحد الطرق الصحراوية لأعضاءه وضبط كمية تقدر لـ3 آلاف قطعة من مخدر الحشيش كانت متن مركبة آلية مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

