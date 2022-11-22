أبو توتة: إعادة فتح ملف “لوكربي” غير ممكن

الوطن| رصد

قال رئيس المحكمة العليا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، عبدالرحمن أبو توتة، إن إعادة فتح ملف قضية “لوكربي” أمر غير واقعي وغير ممكن.

وأكد أبو توتة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه يستبعد القيام بهذه الخطوة بالنظر إلى أن القضية تم إقفالها بموجب اتفاقية بين كل من الولايات المتحدة وليبيا عام 2008 بعد مفاوضات عسيرة وتم التصديق عليها من السلطات المتخصصة في البلدين.

وأشار أبو توتة إلى أن الاتفاقية حازت القيمة القانونية الأعلى في الدرجة والقوة في الإلزام على القوانين الوطنية، وهذا ما قررته المحكمة العليا الليبية، الأمر الذي يمتنع معه على أي جهة قضائية في البلدين العودة إلى القضية وفتح ملفها، طبقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية.