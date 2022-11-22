انطلاق المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل في تونس

انطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل والذي تنظمه إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) ووحدة الإستشارات والتنسيق الإقليمية التابعة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وبرنامج مكافحة الإرهاب عبر الإقليمي “سي تي جست”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

يركز المؤتمر، الذي يستمر يومين، على مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضًا في أقصى الحدود الجنوبية لأوروبا، أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر.

وأوضحت ديل ري أن “المؤتمر يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وذكرت بعثة الإتحاد الأوروبي “يوبام” أن “هذا المؤتمر يشهد على أهمية النهج المتكامل والإقليمي، لا سيما في معالجة القضايا الحدودية”.

وتونس بلد معرض بشكل خاص لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فالمسار التونسي هو في الواقع الثاني، بعد الليبي، الذي تسافر فيه القوارب للوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، إحتل التونسيون المرتبة الثانية في ترتيب الجنسيات المتدفقة إلى إيطاليا، حيث وصل عدد الوافدين إلى 17.416 وصول مقابل 19.199 للمصريين إعتبارًا من 21 نوفمبر.