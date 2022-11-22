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البركي: يجب أن ندرك بأننا أحوج لبعضنا من حاجتنا للخلافات والصراعات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبد الرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، أنه من المهم أن ندرك بأننا أحوج لبعضنا من حاجتنا للخلافات والصراعات.

وقال البركي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “دعوة للمراجعة الذاتية؛ فمن المفيد أن نغير من موقفنا بما يحافظ على مصلحتنا الوطنية”.

وأضاف “من أهم المراجعات الذاتية أن نقدر ونشيد بمن قدم روحه وهو يقارع الإرهاب في أي مكان في بلادنا، وأن ندرك بأننا أحوج لبعضنا من حاجتنا للخلافات والصراعات، وأن نعترف بشركائنا الوطنيين ونعمل معا”.

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صحيفة الساعة 24

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