الدبيبة يبحث الإنفاق الحكومي للعام الجاري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022، وآلية متابعة الإجراءات التي تساعد في زيادة الإفصاح والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الثلاثاء في مقر ديوان المحاسبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيري التخطيط المكلف محمد الزيداني والمواصلات محمد الشهوبي، ومدير إدرة الرقابة على القطاع السيادي في الديوان رضا قرقاب بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تفعيل الخطوات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء، ودور الديوان في المساعدة في تنفيذها، خاصة منصة المشتريات الحكومية، ودعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح العمل بالمنصة.